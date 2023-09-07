Кабмін пропонує забрати у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям, – Мінфін

Кабінет міністрів не планує вносити зміни до Податкового кодексу разом із ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік", за винятком перерозподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не збираємося вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", – сказав міністр.

Водночас він підтвердив, що в частині ПДФО Мінфін збирається перерозподілити так званий "військовий" ПДФО (з виплат у секторі оборони), який спрямовується на сьогодні до місцевих бюджетів, та направити його на сектор безпеки та оборони.

"Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки та оборони", – пояснив Марченко.

За його словами, наразі триває досить активна дискусія з цього питання.

"Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення", – зазначив міністр.

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Він нагадав, що при видатках сектору безпеки та оборони цього року понад 1,6 трлн грн, податки та інші внутрішні надходження бюджету покривають лише 1,3 трлн грн, і наступного року така ситуація збережеться.

"Всі інші витрати фінансуємо за рахунок наших партнерів", – наголосив глава Мінфіну, зазначивши, що у разі порушення ритмічності зовнішнього фінансування доведеться збільшувати внутрішні запозичення, що може поставити під загрозу досягнуту макроекономічну стабільність.

Коментуючи інші деталі проекту держбюджету-2024, міністр повідомив, що не передбачається суттєвого скорочення якихось видатків. Однак, можливо, на відновлення та сектори розвитку буде спрямована частина зовнішньої допомоги, а не внутрішні ресурси.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтримав пропозицію забрати з місцевих бюджетів надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.