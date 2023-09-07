НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни найбільшого виробника скла у Туреччині

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла Şişecam Group.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, ця компанія продовжує вести бізнес з РФ та залишається найбільшим у Росії експортером в своїй галузі.

"Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому", – зазначається у повідомленні.

Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до $3,6 млрд, чистий прибуток збільшився до $740 млн.

Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в Росії в ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан.

За даними НАЗК, у Росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують $1,25 млрд.

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"Компанія забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в РФ, тим самим створюючи робочі місця та підтримуючи економіку держави-терориста. Зокрема, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в РФ на понад $11,2 млн", – наголошують у НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату.

"Окремо зазначимо, що жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було", – додали у НАЗК.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу – Philip Morris International та Japan Tobacco International.