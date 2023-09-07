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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни найбільшого виробника скла у Туреччині

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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни найбільшого виробника скла у Туреччині
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецького виробника скла Şişecam Group.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, ця компанія продовжує вести бізнес з РФ та залишається найбільшим у Росії експортером в своїй галузі.

"Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому", – зазначається у повідомленні.

Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до $3,6 млрд, чистий прибуток збільшився до $740 млн.

Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в Росії в ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан.

За даними НАЗК, у Росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують $1,25 млрд.

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"Компанія забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в РФ, тим самим створюючи робочі місця та підтримуючи економіку держави-терориста. Зокрема, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в РФ на понад $11,2 млн", – наголошують у НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату.

"Окремо зазначимо, що жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було", – додали у НАЗК.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу – Philip Morris International та Japan Tobacco International. 

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Топ коментарі

  • Tierre
    Мене от що коробить у цьому питанні.
    НАЗК - це национальне агенство з запобігання корупції, чи не так?
    А вони чим займаються замість виконувати свої обов'язки?
    Яким чином оцей "перелік МІЖНАРОДНИХ спонсорів війни" стосується державнгого агенства, яке має займатися виключно ВНУТРІШНІМИ справами?

    У нас є МЗС для міжнародних речей, а НАЗК має заматися своїми обов'язками!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Відверто кажучи зі збільшенням переліку "спонсорів війни" від НАЗК я все більше не розумію логіку цих дій, бо відмовитись від продукції українських філіалів багатьох цих компаній це позбавлення прибутку від їх діяльності в Україні, залишення великої чисельності громадян України без роботи та доходів, а якщо це не робиться, то тоді взагалі навіщо потрібен цей безглуздий перелік. Більш не має чим зайнятися цій організації?! Може все ж таки займется тим для чого призначена - запобіганням корупції котрої в нас тьма тьмуща???!!!
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Понти колотять ,як і вся зелена гоп компанія , ось чим займаються , з корупцією ж важче боротися , аніж понти колотити . Про те що законодавство , щодо НАЗК , не містить делегуванню цьому органу "складати списки " спонсорів війни (читай колотити понти ) , бо їхні списки , як казав один герой ще радянського фільму " до лампочки ".
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