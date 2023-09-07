Фонд гарантування вкладів продав столичний ТРЦ "Магелан" за 620 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж лоту, до складу якого зокрема було включено ТРЦ "Магелан" у столиці.

Як повідомляє пресслужба Фонду, вже укладено договір купівлі-продажу лоту, а покупець перерахував усю запропоновану за лот суму – 620 млн грн.

"Кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами АТ "МР Банк", на балансі якого обліковувалися активи", – зазначається у повідомленні Фонду.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів 15 червня реалізував низку активів неплатоспроможного "МР Банку", серед яких – торгово-розважальний центр "Магелан" (Київ), ціна зросла зі стартових 448,47 млн грн до понад 620 млн грн.

За актив змагалися три учасники: ТОВ "Ай кью компанії" з остаточною пропозицією 448,47 млн грн, ТОВ "Маркет-сервіс Голосіївський" – 620 млн грн та сільськогосподарське ТОВ "Птахоплемзавод "Коробовський" – 620 млн 1 грн, яке і стало переможцем аукціону.

"Птахоплемзавод "Коробовський" заснований у 2003 році зі статутним капіталом 115,82 тис. грн. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці. Станом на 2022 рік компанія зареєструвала збиток на суму 7,81 млн грн і активи на суму 151,1 млн грн, отримала виручку 176,01 млн грн.

Нагадаємо, одним лотом на продаж виставлялися: