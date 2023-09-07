Кількість заблокованих сайтів у Росії за пів року зросла на 85%

У першому півріччі на вимогу Роскомнагляду в Росії заблоковано або видалено понад 885 тис. сайтів із забороненою законодавством інформацією, що на 85% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Як розповіли у відомстві, також зросла кількість заблокованих чи віддалених окремих матеріалів у мережі – до 1,1 млн, що на 10% більше, ніж за 2022 рік, передає Коммерсант.

Як зазначає видання, "воронка попадання до реєстру тільки збільшується, ось "шийка" виходу звужується". Так, блокується багато ресурсів із зарубіжними IP-адресами, одночасно обмежуються способи обходу блокувань.

Право вибірково блокувати програми, які дозволяють користувачам зайти на заборонені в країні сайти в обхід блокувань (VPN-сервіси), Роскомнагляд отримав кілька років тому. На початку вересня Мінцифри РФ опублікувало проєкт ухвали, за якою відомство в цілому зможе блокувати сайти з інформацією про способи обходу блокувань.