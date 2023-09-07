Лукашенко запропонував диктаторам Африки замінити західні технології білоруськими
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів із президентом Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіангом Нгемою Мбасого, який править країною з 1979 року, передає російське інформагентство РБК.
Білоруський диктатор вважає, що зараз африканські країни хочуть вийти з-під "диктату західних транснаціональних корпорацій, які нав'язали їм роль сировинних придатків".
"Білорусь готова допомогти в індустріалізації країни, модернізації сільського господарства та забезпеченні продовольчої безпеки, постачання широкого спектру техніки, іншої промислової та продовольчої продукції", – сказав Лукашенко.
За словами білоруського диктатора, Мінськ також має "хороші компетенції у зведенні сучасних м'ясо-молочних та інших переробних комплексів", розвідці та видобутку корисних копалин, реалізації спільних інфраструктурних проектів.
"Ми – технологічна країна. І готові ці технології передати вашій країні та африканському народу", – сказав Лукашенко.
Президент Екваторіальної Гвінеї подякував Лукашенку і заявив, що має намір обговорити двосторонню співпрацю.