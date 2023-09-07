Литовська залізниця перевозила бізнес-вантажі дружини російського міністра, – розслідування

Керована державою компанія Lietuvos gelezinkeliai (Литовська залізниця) до середини 2022 року перевозила бізнес-вантажі дружини російського міністра з надзвичайних ситуацій Алєксандра Курєнкова Єлєни Мільської, яку називають причетною до викрадення українських дітей.

Як ідеться в розслідуванні журналістів LRT, пов'язана з Мільською калінінградська компанія "Балт-Магістраль" мала до кінця минулого року договір із компанією LTG Cargo, що входить до групи Lietuvos gelezinkeliai, передає Європейська правда.

Як стверджують журналісти, за надані послуги Lietuvos gelezinkeliai отримали 11,5 млн євро, а вантажоперевезення відбувалися до 19 липня 2022 року.

За даними розслідувачів, оскільки про шлюб Мільської з Курєнковим було публічно оголошено в серпні цього року, міністром той став у травні минулого року, а до санкційних списків ЄС його додали в грудні минулого року, у Lietuvos gelezinkeliai могли не знати про зв'язки своїх клієнтів з оточенням президента РФ.

У компанії Lietuvos gelezinkeliai заявили, що наприкінці 2022 року розірвали договір із "Балт-Магістраль", тоді як більшість вантажів ішла транзитом між основною частиною РФ та її Калінінградською областю.

За перші пів року було перевезено 110 тис. тонн вантажів: переважно цемент, поодинокі вантажі хімічної промисловості, кераміки, нафтопродукції.

Згідно з розслідуванням російського видання "Проект", Мільська безпосередньо причетна до депортації українських дітей, починаючи з 2014 року. Тоді з окупованого РФ Донецька вивозили вихованців дитячих будинків. А в жовтні 2022 року "волонтери" центру Мільської брали участь у вивезенні дітей із Херсонської області.