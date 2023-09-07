Відмова "Укрзалізниці" від Prozorro означає повернення корупційних схем, – політолог

Ініціатива менеджменту "Укрзалізниці" відмовитися від продажу металобрухту через систему Prozorro підвищує корупційні ризики, а також означає повернення тіньових схем на залізницю.

"З'явилася інформація про те, що "Укрзалізниця" пропонує уряду позбавити її обов'язку відчужувати своє майно через "Прозорро". Поки що йдеться лише про угоди з металобрухтом. Проте це можна розцінювати як "пробну кулю", оскільки якщо вона пройде, то з-під "Прозорро" можна виводити продаж та інших видів майна, що значно підвищує корупційні ризики", – заявив політолог Микола Давидюк у коментарі Апострофу.

За словами Давидюка, зараз "Укрзалізниця" зобов'язана виконувати ухвалу Кабміну №1054, яка регламентує продаж будь-якого майна через "Прозорро", де виключається людський фактор, а ключовим критерієм перемоги є найвища ціна.

"Водночас нові ініціативи "Укрзалізниці" полягають у тому, щоб наділити її ексклюзивними правами відбору та ведення переговорів з потенційними покупцями (в цьому випадку – металобрухту). При цьому передбачається, що дані про контракти та угоди будуть вноситися до системи "Прозорро" постфактум і матимуть лише повідомчий характер. Таким чином, корупційні ризики лише зростатимуть, а також тіньові схеми можуть повернутися на залізницю", – констатував Давидюк.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" просить уряд звільнити її від зобов’язання реалізовувати брухт чорних металів через систему "Прозорро".

За підсумками 2022 року "Укрзалізниця" успішно реалізувала через систему "Прозорро" 113,04 тис. тонн брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн грн.

Із початку 2023 року "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозорро" 55,43 тис. тонн брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн.