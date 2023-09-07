MAVIC від AMIC: Збройні Сили України отримають 100 дронів MAVIC (новини компаній)

Австрійська мережа АЗС AMIC Energy з перших днів повномасштабної війни невпинно продовжує підтримувати Україну. Від постійної передачі пального підрозділам Збройним Силам України, військовим адміністраціям та благодійним організаціям до забезпечення українських військових автомобілями, комплектами військового одягу, передачі професійного обладнання, до перерахування коштів на спецрахунок Національного банку для потреб ЗСУ.

Вагомою підтримкою України у боротьбі із країною-агресором, було й недопущення потрапляння палива у руки ворога на підступах до Києва у лютому-березні 2022 року. Для досягнення цього AMIC Energy самостійно скоординовано Збройні Сили України для знищення палива на власній нафтобазі. І це був важливий внесок в захист столиці та у забезпеченні цілісності країни.

Попри це, розуміючи нагальні потреби українських військових, наразі AMIC Energy зосередилась в забезпеченні дронами підрозділів ЗСУ на фронті.

11 серпня мережа АЗС у партнерстві з благодійним фондом Dignitas оголосили про початок спільної благодійної ініціативи "MAVIC від AMIC": сотні дронів для перемоги.

За умовами ініціативи, за кожного клієнта, який завітає на АЗС AMIC Energy для заправки автомобіля бензином чи дизельним пальним, австрійська компанія перерахує 5 грн на закупівлю дронів DJI MAVIC для потреб ЗСУ. Мета кампанії – забезпечити захисників та захисниць Збройних Сил України сотнями дронів для перемоги України.

"Ми розуміємо, що технології у війні відіграють велике значення, тому Україна повинна бути на крок попереду країни-окупанта. Дрони – це очі українських захисників: від збору даних та виявлення цілей до забезпечення переваги на полі бою. І бізнес має допомогти Україні повернути власні території, жертвуючи саме технікою, та при цьому, зберігаючи найцінніше, – життя українських військових. Забезпечимо дронами ЗСУ, щоб крізь технологічні очі побачити беззаперечну перемогу України", – зазначив Гюнтер Майер, керуючий директор австрійської мережі АЗС AMIC Energy.

Підтримка проєкту з боку населення дозволила вже забезпечити першу партію дронів у символічній кількості 32 штуки з нагоди 32 річниці відзначення Незалежності України. Решта дронів надійде до військових вже незабаром і буде розподілена між підрозділами Збройних Сил України.

"Доки наші військові зосереджені на захисті наших життів, ми маємо щоденно допомагати їм. Наша мета – технологічне забезпечення армії й навчання військових. У 21 столітті ми не повинні воювати так, як у першій світовій війні. На перше місце мають вийти технології, а не боротьба ціною людських життів", – сказала Люба Шипович, засновниця благодійної організації Dignitas.

Долучитися до благодійної ініціативи "MAVIC від AMIC" може кожен.