MAVIC від AMIC: Збройні Сили України отримають 100 дронів MAVIC (новини компаній)
Вагомою підтримкою України у боротьбі із країною-агресором, було й недопущення потрапляння палива у руки ворога на підступах до Києва у лютому-березні 2022 року. Для досягнення цього AMIC Energy самостійно скоординовано Збройні Сили України для знищення палива на власній нафтобазі. І це був важливий внесок в захист столиці та у забезпеченні цілісності країни.
Попри це, розуміючи нагальні потреби українських військових, наразі AMIC Energy зосередилась в забезпеченні дронами підрозділів ЗСУ на фронті.
11 серпня мережа АЗС у партнерстві з благодійним фондом Dignitas оголосили про початок спільної благодійної ініціативи "MAVIC від AMIC": сотні дронів для перемоги.
За умовами ініціативи, за кожного клієнта, який завітає на АЗС AMIC Energy для заправки автомобіля бензином чи дизельним пальним, австрійська компанія перерахує 5 грн на закупівлю дронів DJI MAVIC для потреб ЗСУ. Мета кампанії – забезпечити захисників та захисниць Збройних Сил України сотнями дронів для перемоги України.
"Ми розуміємо, що технології у війні відіграють велике значення, тому Україна повинна бути на крок попереду країни-окупанта. Дрони – це очі українських захисників: від збору даних та виявлення цілей до забезпечення переваги на полі бою. І бізнес має допомогти Україні повернути власні території, жертвуючи саме технікою, та при цьому, зберігаючи найцінніше, – життя українських військових. Забезпечимо дронами ЗСУ, щоб крізь технологічні очі побачити беззаперечну перемогу України", – зазначив Гюнтер Майер, керуючий директор австрійської мережі АЗС AMIC Energy.
Підтримка проєкту з боку населення дозволила вже забезпечити першу партію дронів у символічній кількості 32 штуки з нагоди 32 річниці відзначення Незалежності України. Решта дронів надійде до військових вже незабаром і буде розподілена між підрозділами Збройних Сил України.
"Доки наші військові зосереджені на захисті наших життів, ми маємо щоденно допомагати їм. Наша мета – технологічне забезпечення армії й навчання військових. У 21 столітті ми не повинні воювати так, як у першій світовій війні. На перше місце мають вийти технології, а не боротьба ціною людських життів", – сказала Люба Шипович, засновниця благодійної організації Dignitas.
Долучитися до благодійної ініціативи "MAVIC від AMIC" може кожен.