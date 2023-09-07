Болгарія озброїть берегову охорону ракетами через загрозу Росії

Болгарія оснастить берегову охорону ракетами через російську загрозу.

"Болгарія почала оснащення берегової охорони ракетами", – заявив прем'єр-міністр Болгарії Николай Дєнков, уточнивши, що мета полягає в тому, "щоб ніхто не наважився підійти до наших чорноморських міст", передає Novinite.

Денков підкреслив, що Болгарія повинна розвивати свої військово-морські сили, щоб вони були достатньо підготовлені для захисту країни. Приводом для його коментаря стала напруга в Чорному морі, викликана російською агресією в Україні.

"На даний момент ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Тому ми почали закуповувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився підійти до наших чорноморських міст", – сказав він, нагадавши про російські ракетні удари по Варні в 1915 році, нанесені з води.

За словами Денкова, національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі Росії були якомога далі від кордонів країни.

"Російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі республіки Балтії та Молдова. Громадянам Болгарії давно пора відкрити очі, що є агресор, який хоче повернути собі імперський вплив", – додав Денков.

Прем'єр-міністр уточнив, що Болгарія ніяк не може працювати з Росією над будь-якими енергетичними проєктами, особливо щодо АЕС "Белене".

За його словами, "агресор багато років перебуватиме під європейськими санкціями", тому країні найкраще продати Україні, яка проявляє інтерес, обладнання нереалізованої АЕС.

Раніше повідомлялося, що Міненерго України веде переговори з Болгарією про придбання двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого енергетичного обладнання.