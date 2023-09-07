Лондонська Lloyd’s веде переговори з ООН щодо страхування перевізників українського зерна
"Чи зможемо ми продовжувати надавати страхування на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь на це питання – так", – заявив генеральний директор компанії Джон Ніл, передає Reuters.
"Ми ведемо активні дискусії з ООН щодо того, як це може статися", – сказав Ніл, додавши, що ці розмови включали ймовірність того, що покриття, можливо, доведеться структурувати інакше, ніж раніше.
Забезпечення страхового покриття має вирішальне значення для вантажів, що відправляються з України.
"За відсутності втручання ООН і дозволу ООН ми б не санкціонували страхування", – зазначив Ніл.
За його словами, ринковий збиток Lloyd's за вирахуванням перестрахування від війни в Україні склав $1,74 млрд.
Раніше заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що Україна завершує роботу зі світовими страховиками над схемою для страхового покриття зернових суден, що прямують до та з чорноморських портів.