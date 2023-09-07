"Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала квитки

Технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів "Укрзалізниці", внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою, виправлена.

Про повідомляє пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови за результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця".

Факт подання інформації на квитках інформації недержавною мовою в "Укрзалізниці" пояснили технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, яка оперативно була виправлена.

У компанії також поінформували, що російська мова може застосовуватися на проїзних документах відповідно до угоди про міжнародне пасажирське сполучення, однак наразі за внутрішнім рішенням застосування мови агресора припинено.

"На сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди АТ "Укрзалізниця" через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадочним документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується", – зазначили в "Укрзалізниці".

Там також поінформували, що в межах програми дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту АТ, окрім зміни мови, якою друкуються квитки в міжнародному сполученні, передбачено замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки, визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.

Відповідно до статті 36 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної: