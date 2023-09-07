monobank запускає міжнародну доставку карток у понад 180 країн

monobank запускає міжнародну доставку фізичних карток у понад 180 країн.

"Ми запускаємо міжнародну доставку фізичних карток mono у понад 180 країн. Якщо ви вже з нами та вам треба пластик – замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) – замовляйте", – повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків", – додав він.

Для замовлення послуги потрібно оновити застосунок і вибрати в меню "Оформлення фізичної картки".

monobank не бере оплату за міжнародне доставлення. Клієнт має оплатити тільки послуги оператора доставлення. Після цього в застосунок надійде повідомлення з трек-номером для відстеження статусу доставлення.

Доставлення може здійснюватися двома компаніями: Ukrposhta International та Nova Poshta. Перша здійснює адресне доставлення, друга, окрім цього, також доставляє картки у свої закордонні відділення та поштомати.