Грошей на ремонт може не вистачити: Росіяни почали економити на страхуванні авто

Подорожчання та дефіцит автомобілів та запчастин змушують росіян дбайливіше ставитися до своїх машин і частіше страхувати їх, хоча якомога економніше.

Так Центробанк РФ пояснив зростання автострахування цього року, передає The Moscow Times.

Головна частина цього ринку – ОСАЦВ – у другому кварталі зросла на чверть (24,9%) до 82 млрд руб. ЦБ Росії пов'язує це зі зростанням числа укладених договорів (на 700 тис.) та "подорожчанням запчастин, через яке зросла вартість полісів для більш ризикованих водіїв". Число договорів зросло на 6,8% у річному вираженні, але це не показово, оскільки в другому кварталі минулого року продажі автомобілів були низькими.

Виплати з ОСАЦВ при цьому скоротилися до 38,3 млрд руб. (-4,4%): страхових випадків поменшало. ЦБ РФ бачить два можливі пояснення: через минулорічний обвал авторинку було укладено менше договорів, а винуватці дрібних аварій могли самі компенсувати збиток потерпілим, щоб не звертатися до страхової компанії. Тоді під час продовження поліса він сильно подорожчає.

Як ідеться в публікації, люди намагаються економити на страхуванні. Так, продовжується швидке зростання числа укладених договорів при зниженні середньої вартості полісу, що свідчить про посилення попиту на недорогі програми автострахування з обмеженими набором ризиків та договори із франшизами. Кількість укладених договорів страхування автокаско у другому кварталі зросла більш ніж у 1,5 раза.

"Зростання попиту на автокаско пов'язане з підвищенням цінності автомобілів для власників на тлі обмеженої пропозиції, а також подорожчання автомобілів і зростання вартості їх відновлювального ремонту", – зазначили в ЦБ РФ.