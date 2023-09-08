Рада не встигне виконати обіцянку перед МВФ про відновлення податкових перевірок з 1 жовтня, – нардеп

Верховна Рада не встигне ухвалити урядовий закопроєкт №10016 про скасування мораторію на проведення податкових перевірок до кінця вересня, а отже він не запрацює з 1 жовтня, як планувалося.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Депутат зауважив, що тільки 7 вересня ініційований урядом законопроєкт надійшов у комітети Верховної Ради.

"Тобто, від вчора рахується 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів, що не дає можливості навіть теоретично його починати розглядати у вересні, до 1 жовтня", – підрахував Железняк.

Він додав, що це означає необхідність внесення змін до тексту законопроєкта і розгляду його у двох читаннях.

"А це означає, що і до листопада нереально його прийняти. Креативний варіант – скоротити строки подачі альтернативних та (ухвалити законопроєкт одразу, – ред.) за основу та в цілому", – зазначив Железняк, уточнивши, що вірогідність такого сценарію вкрай низька.

Він нагадав, що ця ситуація виникла через ініцітиву заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.

"Вся ця історія з поверненням перевірок виникла через банальне бажання Шурми кинути МВФ. Ну в попіаритись як захисник бізнесу…Не вийшло, довелося вносити з значно гіршим текстом законопроєкт про повернення перевірок до наступного перегляду програми з МВФ (1 жовтня)... і з цим поверненням вони вже теж МВФ повторно кинули теж", – додав нардеп.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про овернення довоєнних податків – це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Згодом з'ясувалося, що перед голосуванням за прийняття законопроєкту №8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважував, що не впевнений, що внесені поправки відповідають зобов'язанням України перед МВФ, але Шурма нібито обіцяв "вирішити це питання".

Однак погодити зміни з МВФ Офісу президента не вдалось і Кабінет міністрів 5 вересня схвалив проєкт окремого закону про скасування мораторію на проведення податкових перевірок, який мав би запрацювати з 1 жовтня 2023 року.