Російські банки не змогли виконати доручення Путіна про відмову від іноземних програм

Великі російські банки просять відкласти вимогу про перехід на російське програмне забезпечення замість іноземного у визначені строки.

З таким проханням до російського центробанку звернулися "Россєльхозбанк", "Газпромбанк", "Промсвязьбанк", "ВТБ" і "ДОМ.РФ", пише місцеве видання "Коммерсант".

Вони запропонували відстрочити термін відмови від іноземного програмного забезпечення на два роки – до 2027 року замість 2025 року.

У російському центробанку підтвердили, що обговорюють із учасниками ринку питання імпортозаміщення, включаючи терміни переходу на вітчизняні рішення до 1 січня 2025 року, встановлені указами президента.

Російський президент Владімір Путін після запровадження санкції проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 30 березня 2022 року підписав указ про вимоги щодо кібербезпеки підприємств критичної інфраструктури, у тому числі і банків. З 31 березня 2022 року їм заборонили держзакупівлі закордонного ПЗ та іноземних програмно-апаратних комплексів (ПАК), з 1 січня 2025 року заборона запрацює для закордонного ПЗ на "значних об'єктах".

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Співрозмовник видання у російському великому банку пояснює зрив строків виконання доручення Путіна тим, що російські автоматизовані банківські системи (АБС) зараз адаптовані для роботи з іноземним системним програмним забезпеченням, насамперед системами управління базами даних від Oracle. За його словами, адаптація під російські системи УБД "займе тривалий термін і вимагатиме великих інвестицій".

Фактично АБС потрібно буде переписувати заново, додав співрозмовник. Він зазначив, що відстрочка потрібна, щоб російські постачальники АБС розробили софт під роботу з вітчизняними системами УБД.