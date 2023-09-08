Більше не мільярдер: Forbes оцінив статки Коломойського після арешту у $840 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

До російського вторгнення бізнес олігарха Ігоря Коломойського та неформальної групи "Приват" оцінювався в $2 млрд – найвище значення з 2014 року. Станом на початок вересня 2023 року, коли Коломойський отримав дві підозри протягом тижня та перебуває під вартою, його статки є меншими в 2,5 раза та складають $835 млн.

Forbes Ukraine провів першу повну оцінку статків Ігоря Коломойського після 24 лютого 2022 року, спираючись на результати його компаній в умовах війни.

Про те, що бізнесмен більше не є мільярдером, свідчили і розрахунки наприкінці 2022 року ($850 млн), які Forbes проводив за дещо спрощеною процедурою. Поточна оцінка враховує фінансові показники бізнесів Коломойського за минулий рік.

За час повномасштабної війни бізнесмен, ймовірно, втратив українське громадянство та один із ключових активів – найбільшого видобувача нафти в Україні "Укрнафту". Восени 2022 року держава примусово забрала цю компанію, а також "Укртатнафту". Медіа Коломойського, "Групу 1+1", Forbes оцінював за балансовою вартістю активів (ліцензії, техніка, бібліотека контенту) – $69 млн.

Водночас обленерго групи "Приват" постраждали від російських обстрілів значно менше, ніж можна було припустити минулої осені. Також у бізнесмена залишаються досить суттєві обсяги ліквідних активів (готівка та інше).

Поки що першість серед активів Коломойського тримає нафтогазова частина бізнес-групи "Приват", однак ситуація надто мінлива. У листопаді 2022 року акції найбільших активів цього блоку "Укрнафти" та "Укртатнафти" були відчужені на користь держави. До війни Forbes оцінював "Укрнафту", у якій 50%+1 акція належали державному НАК "Нафтогаз" і ще близько 42% групі "Приват", майже у $1,5 млрд. На момент націоналізації – у $748 млн.

Інший вагомий актив – Кременчуцький НПЗ ("Укртатнафта") ще на початку вторгнення сильно постраждав через ракетні удари росіян. До лютого 2022 року він виробляв близько третини пального, що продавалося на українському ринку.

У партнерів залишилося ще кілька менших за потужностями НПЗ (у 2022 році "НПК Галичина" згенерував 5,9 млрд грн виторгу, у 2021 році було 849 млн грн) та мережа з 950 заправок під різними брендами (найбільші – "Авіас" та ANP). Приблизно третина з них – власність державного "Приватбанку". Структури Коломойського експлуатують їх за договорами лізингу, які не обслуговують.

Ще один актив – JKX Oil & Gas, яка володіє "Полтавською газонафтовою компанією", однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Вона має п'ять ліцензій на видобуток та одну – на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.

До війни пул металургійних заводів був другим за вартістю активом Коломойського. Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи є одними з найбільших виробників феросплавів (використовуються для виробництва нержавіючої сталі) у світі. Марганецький та Покровський ГЗК, що теж належать Коломойському та Боголюбову, забезпечують ці підприємства сировиною.

Краща, ніж очікувалося, ситуація з обленерго, у яких Коломойський та Боголюбов мають неконтрольні частки. Це "Полтаваобленерго", "Чернігівобленерго", "Сумиобленерго", "Дніпрообленерго". Минулоріч Forbes оцінював їх у $20 млн, зараз – удвічі дорожче. Далися взнаки фінансові показники компаній: їхній виторг у доларах впав на 20-30%, два з чотирьох обленерго, якщо вірити їхній фінзвітності, навіть є прибутковими.

Актив із нульовою вартістю – авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України (МАУ)".

У вересні минулого року МАУ зупинила польоти трьох з чотирьох наявних літаків (до війни було 24) через несплату рахунків. Ще до вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги – перед аеропортом "Бориспіль" та "Украерорухом". Компанія намагалася знайти роботу в Європі – перевізник виконував чартерні рейси для польського туроператора Itaka. Також МАУ виконала серію рейсів для національної збірної України з футболу. Втім у березні та червні цього року профільне видання avianews зафіксувало передачу літаків з флоту МАУ до парку іншого перевізника – "Роза Вітрів" (Windrose), власником якої є лізингова компанія, пов’язана з Коломойським.

Прямого юридичного звʼязку бізнесмена власне з МАУ немає.

Ще один актив, що традиційно асоціювався з Коломойським, – курортний комплекс "Буковель". Після націоналізації "Приватбанку" в 2016 році партнери втратили дві третини обʼєкту, але навіть частина, що залишилася, генерувала Коломойському приблизно $14 млн на рік.

Однак у червні 2022 році видання NV повідомило, що новим власником компанії, яка експлуатує комплекс, є син його давнього бізнес-партнера Ігоря Палиці Захар.

"У "Буковелі" Коломойського немає взагалі", – заявив Палиця, зазначивши, що угода про продаж активу на користь його сина відбулася ще в 2021 році.