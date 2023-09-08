Ціни в Україні продовжують знижуватися другий місяць поспіль, – Держстат

Споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні.

За даними Державної служба статистики, у річному вимірі за підсумками серпня 2023 року інфляція знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня та 12,8% за підсумками червня, передає Інтерфакс-Україна.

Окрім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні. У річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона також знизилася до 10,0% з 12,3% за підсумками липня та 13,7% за підсумками червня.

Із початку поточного року інфляція в Україні становила 2,5%, базова – 3,2%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 3,7%. Найбільше (на 37,6%) подешевшали овочі. На 4,2-0,1% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, олію, соняшникову олію, сири, яйця. На 2-0,5% зросли ціни на цукор, сало, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття – на 2,8%, одяг – на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося переважно через підвищення цін на оренду житла на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли на 3% в основному через подорожчання палива та мастил на 7,4%.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року ціни зросли на 26,6%. Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.