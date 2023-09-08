Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин і дизпаливо в Росії знову б’ють рекорди

Біржові ціни на бензин і дизпаливо у Росії продовжують оновлювати історичні рекорди.

Вартість дизпалива на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі за підсумками торгів у п'ятницю вперше перевищила 70 тис. рублів за тонну, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

За день ціна цього виду палива зросла на 1,37% – до 70 071 рубля за тонну, що є новим рекордним рівнем.

Вартість бензину А-92 також також оновила рекорд – вона збільшилася за день на 1,09% – до 66 942 рублів за тонну.

Водночас бензин марки А-95 трохи подешевшав уперше з 21 серпня – на 0,1%, до 76 797 рублів за тонну. До цього його ціна щодня оновлювала рекорди понад два тижні.

Як повідомлялося, з початку року ціна бензину на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла майже вдвічі, дизельне паливо подорожчало у 1,5 раза. Влада Росії планує указом Путіна обмежити експорту нафтопродуктів, щоб стримати зростання внутрішніх цін.

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Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт. Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.