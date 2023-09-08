Імпорт товарів в Україну перевищив експорт з початку року на $17 мільярдів, – Митна служба

За підсумками січня - серпня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $41,1 млрд, а експортували – на суму $24,5 млрд.

Як повідомляє Державна митна служба, загалом за 8 місяців 2023 року товарообіг склав $65,6 млрд, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

У відомстві уточнили, що оподаткований імпорт за вказаний період склав $33,6 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-серпні 2023 року склало 0,47 $/кг, що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", – зазначається у повідомленні.

Найбільше товарів до України за вказаний період імпортували з Китаю (на $6,5 млрд), Польщі ($4,4 млрд) і Туреччини (на $3,4 млрд). Експортували українських товарів найбільше до Польщі – на $3,4 млрд, Румунії – на $ 2,6 млрд та Китаю – на $1,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $12,3 млрд, при їх митному оформленні до бюджету сплачено 87,4 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $7,4 млрд, від митного оформлення таких товарів до бюджету сплачено 50,6 млрд грн, що складає 18% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари – $7 млрд, від їх митного оформлення бюджет отримав 55,9 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $14,6 млрд;

метали та вироби з них – $2,7 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $2,1 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 465,8 млн грн уточнили у Митній службі.

Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 році зросло у 2,3 раза порівняно з 2021 роком – до $11,13 млрд із $4,77 млрд.