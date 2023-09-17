Кабмін схвалив план інтеграції України з Європейським космічним агентством
План дій передбачає комплекс заходів для досягнення повноцінного членства України в ESA. Один із ключових пунктів цього плану – підготовка до переговорного процесу щодо розширення співпраці. Це включає в себе встановлення чітких завдань і цілей, яких Україна сподівається досягти у співпраці з ESA, а також розробку стратегії переговорів, передає LIGA.net.
Другий аспект плану – розвиток співробітництва України з ESA, Європейським Союзом та їхніми державами-членами у реалізації проєктів у сфері космічної діяльності. Ця співпраця має на меті обмін знаннями та технологіями.
Також план передбачає зближення законодавства України та законодавства ЄС у сфері космічної діяльності та процедур виконання космічних проєктів.
Останнім етапом у реалізації плану дій є проведення переговорів та підготовка до укладення угоди або приєднання до Конвенції ESA. Ця угода буде визнанням України як повноцінного учасника космічних програм та ініціатив Європейського космічного агентства.