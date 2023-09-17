TikTok оштрафували на $368 мільйонів за за неспроможність захистити конфіденційність дітей

Європейські регулятори оштрафували TikTok на $368 млн за неспроможність захистити конфіденційність дітей. Це перший випадок, коли популярний додаток для обміну короткими відео було покарано за порушення європейських правил конфіденційності даних.

Як пише АР, Комісія із захисту даних Ірландії, провідний регулятор конфіденційності великих технологічних компаній, європейські штаб-квартири яких переважно знаходяться в Дубліні, заявила, що оштрафувала TikTok на 345 млн євро та винесла догану платформі за порушення, які відносяться до другої половини 2020 року.

Розслідування виявило, що процес реєстрації користувачів-підлітків привів до налаштувань, які зробили їхні облікові записи загальнодоступними за замовчуванням, дозволяючи будь-кому переглядати та коментувати їхні відео. Ці налаштування за замовчуванням також становили ризик для дітей віком до 13 років, які отримали доступ до платформи, навіть якщо їм було заборонено.

TikTok заявив у своїй заяві, що не погоджується з рішенням, "зокрема з рівнем накладеного штрафу".

Компанія зазначила, що критика регулятора була зосереджена на функціях і налаштуваннях трирічної давності. TikTok заявив, що вніс зміни задовго до початку розслідування у вересні 2021 року, зокрема зробив усі облікові записи для підлітків до 16 років приватними за замовчуванням і вимкнув прямі повідомлення для дітей віком від 13 до 15 років.