В Одесі відзавтра продовжать роботу трамваїв і тролейбусів у нічний час

В Одесі відзавтра продовжать роботу громадського електротранспорту в нічний час.

"Підписали з військовим командуванням спільний наказ, за дорученням якого міська влада Одеси має забезпечити продовження роботи громадського електротранспорту у нічний час. Люди, які приїжджають на міжнародних автобусних рейсах, вимушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Так, міській владі доручено продовжити роботу трамвайного маршруту №7 сполученням 11 ст. Люстдорфської дороги – вул. Паустовського та тролейбусного маршруту №8 сполученням завод Суперфосфатний – Залізничний вокзал у нічну пору доби.

Тепер щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 вони будуть починати рух за своїми маршрутами.

"Також надав відповідні доручення коменданту та Нацполіції. Вони мають забезпечити охорону правопорядку і патрулювати в кожному рухомому складі. Під час повітряної тривоги водії та пасажири мають дотримуватися відповідних правил безпеки", додав Кіпер.

Наказ вступить у силу з понеділка, 18 вересня.