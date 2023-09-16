Суд переобрав запобіжний захід Коломойському, заставу збільшили до майже 4 мільярдів
Як пише Суспільне, прокурор Бюро економічної безпеки подавав клопотання про збільшення розміру застави до 5,87 млрд грн.
Прокурор зазначив, що Коломойський вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та вплив на свідків.
Адвокат олігарха заявив, що обвинувачення не обґрунтоване, бо не встановлено жодних осіб, які були в злочинній групі, окрім Коломойського. Крім того, ні "Приватбанк", ні інші вкладники не заявляли за ці роки про злочин. Він також зазначив, що НБУ після втрат у розмірі 5 млрд мав би провести перевірки і аудити, але їх не проводили.
За словами сторони захисту, "Приватбанк" у той період про який йдеться, був не державним, а приватним, тому збитки могли бути завдані тільки акціонерам банку – Боголюбову або Коломойському.
Адвокат також заявив, що розмір застави необґрунтований, бо прокурор БЕБ не навів жодних доказів, що Коломойський має змогу заплатити таку суму. Він назвав необґрунтованими і ризики, оскільки Коломойський вже перебуває під вартою і тому не може втекти, перешкоджати чи якось впливати на свідків.
Як повідомлялося, 15 вересня бізнесмен Ігор Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером, зазначили в СБУ.
Як повідомлялось, 2 вересня СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.
Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн. Наразі він перебуває у СІЗО.
7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.