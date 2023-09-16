Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні обмеження на імпорт українського зерна

Попри рішення Єврокомісії не продовжувати ембарго на імпорт українського зерна, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження.

При цьому, як наголосив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, рішення Варшави про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику – безстрокове. Воно вступило в силу з 16 вересня.

Міністр також назвав рішення Єврокомісії помилковим. "Польський фермер передусім!", – наголосив він у соцмережі X.

Водночас Угорщина не лише запроваджує односторонні обмеження на ці товари, а й розширює їх до 24 видів української продукції. Про це повідомив міністр сільського господарства Іштван Надь у Facebook.

Відповідно до урядової постанови, забороняється імпорт м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також курячого м'яса, пшениці, жита, ячменю, кукурудзи (та продуктів з них), овочів, цукру та вина.

Утім, обмеження не поширюються на вантажі, які залишають територію країни вродовж 15 днів, тобто вважаються такими, що в'їхали в Угорщину для транзиту.

Словаччина ж заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до кінця року.

"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини", – цитує заяву уряду країни видання Dennik N.

Словацька влада обіцяє співпрацювати з Єврокомісією та країнами ЄС для пошуку загальноєвропейського системного рішення під час дії заборони та, в разі його ухвалення, скасувати заборону.

Утім, Румунія висловилася про готовність розглянути український план регулювання експорту агропродукції, який має бути поданий до 18 вересня. Уже на основі цих пропозицій Бухарест обіцяє ухвалити остаточне рішення щодо односторонніх обмежень.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.