Україна отримала від США 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки
Про це повідомив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає Голос Америки.
За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.
"Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером. Йдеться про принтер розміром з вантажівку, і на ньому вони можуть друкувати усі свої запчастини", – повідомив посадовець.
За його словами, поява цих принтерів "зовсім змінює справу", адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.
"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", – зазначив ЛаПланте.
Помічник глави Пентагону також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини. ЛаПланте натякнув, що вони не мали на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.
"На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. То ж ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних", – наголосив ЛаПланте.