Україна отримала від США 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки

Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою.

Про це повідомив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає Голос Америки.

За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

"Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером. Йдеться про принтер розміром з вантажівку, і на ньому вони можуть друкувати усі свої запчастини", – повідомив посадовець.

За його словами, поява цих принтерів "зовсім змінює справу", адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", – зазначив ЛаПланте.

Помічник глави Пентагону також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини. ЛаПланте натякнув, що вони не мали на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.

"На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. То ж ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних", – наголосив ЛаПланте.