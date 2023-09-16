Перші два судна погодилися прямувати до українських портів тимчасовим коридором

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів

Про це віцепрем'єр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеси, Чорноморська та Південного балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис тонн пшениці для краін Африки та Азіі", – наголосив він.

За словами урядовця, судна знаходяться під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Раніше згаданий тимчасовий коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в одеських портах на момент повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, з 15 серпня ним скористалось п’ять суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.