Продаж валюти Нацбанком зріс до максимуму з початку року

Чистий продаж доларів Національним банком у другий тиждень вересня зріс до $873,1 млн з $302,3 млн тижнем раніше, що є максимальним показником цього року.

За даними регулятора, з 11 по 15 вересня купівля ним валюти впала до мізерних $0,05 млн, тоді як продаж підскочив з $302,7 млн до $873,1 млн, передає Інтерфакс-Україна.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав на 20 копійок, наблизившись до рівня 38,2 грн/$1. У понеділок міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у проєкт держбюджету-2024 закладено середньорічний курс 41,4 грн/$1.



Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку збільшився до $2,36 млрд з $1,93 млрд у липні та $1,79 млн у червні. Водночас обсяг зовнішнього фінансування у серпні знизився до $1,6 млрд, тому за підсумками місяця міжнародні резерви зменшилися з рекордних $41,72 млрд до $40,38 млрд.



Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $195,9 млн, тоді як продав $18 млрд.