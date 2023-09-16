Ціни на автогаз у мережах АЗС за тиждень зросли ще на гривню

Упродовж тижня, із 8 по 15 вересня, автогаз у середньому по країні додав 99 копійок – до 25,32 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На АЗК мереж ОККО, WOG, SOCAR та інших цей вид пального здорожчав на 1 грн. На ОККО й SOCAR – до 25,99 грн/л, на WOG – до 25,98 грн/л.

На станціях "Укрнафти" цей вид пального здорожчав на 1,34 грн – до 24,9 грн/л, у мережі U.GO він додав 92 копійки – до 24,86 грн/л.

Мережі KLO й "БРСМ-Нафта" додали за тиждень по 80 копійок – до 25,29 грн/л і 24,48 грн/л відповідно, Amic – 1,07 грн, до 25,17 грн/л.

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 1,5 грн – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 24,9 грн/л. Найменше – 20 копійок – автомобільний газ додав на АЗС Green Wave, де літр наразі продається за 23,7 грн/л.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,5-1,3 грн, до 23-26,49 грн/л.

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.