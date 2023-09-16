Рада може затвердити держбюджет на 2024 рік у середині листопада, – Корнієнко

Верховна Рада може затвердити Державний бюджет України на 2024 рік уже в середині листопада.

Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає Укрінформ.

Як нагадав нардеп, згідно з регламентом Верховної Ради, до 15 вересня кожного року Кабінет міністрів має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік.

Упродовж п‘яти днів ВР має заслухати доповідь щодо цього проєкту.

"Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань. Після заслуховування проєкту бюджету депутати мають два тижні на подання поправок і пропозицій, потім комітет має зробити бюджетні висновки, які парламент має схвалити, – це фактично перше читання бюджету. Якщо скласти всі ці терміни, я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні", – сказав перший віцеспікер парламенту.

За словами Корнієнка, після цього комітет Верховної Ради з питань бюджету певний час готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

"Традиційно в дев‘ятому скликанні не було жодних бюджетних ночей. Ми це явище пережили. Ми завжди ухвалювали бюджет максимум до початку грудня, у перших числах місяця. Я вважаю, що цьогоріч буде раніше. На мою думку, уже в середині листопада країна матиме бюджет на наступний рік", – додав нардеп.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік – із власними доходами загального фонду держбюджету у 1,56 трлн грн та видатками у 3,1 трлн грн.