Українці, які повертаються з-за кордону, можуть розраховувати на виплати для переселенців, – Верещук

Громадяни України, які повертаються з-за кордону, можуть розраховувати на виплаті для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ.

"Ми проводили нараду 12 вересня і власне готуємо зміни до постанови №709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15-30 днів. Це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити.

А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави", – повідомила Верещук, додавши, що постанову ухвалять до кінця вересня.

Також урядовиця відзначила, що наразі кількість людей, які втратили виплати ВПО, досить незначна.

"Національна сервісна служба за першу декаду вересня провела 1531 перевірку фактичного місця проживання ВПО і як результат цих перевірок – 80% зберегли свої виплати. Тобто лише близько 300 людям такі виплати не будуть далі виплачувати", – повідомила Верещук.