Рада цього тижня остаточно проголосує за поновлення е-декларування, – нардеп
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"На цьому тижні Рада остаточно проголосує питання повернення е-декларування. А ось кадрових питань дуже ймовірно не буде. Ані Мінкульту, ані Фонду держмайна. Усі відповідальні за кадри на виїзді", – зазначив він.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі зберіглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.
Пізніше президент Володимир Зеленський ветував зазначений законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).