Україна судитиметься через заборони на імпорт зерна, а також запровадить обмеження проти польських овочів і фруктів

Київ судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Про це повідомив заступник міністра економіки та торговельний представник України Тарас Качка в інтерв’ю Politico.



"Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра (у понеділок, 18 вересня, – ред.) ми почнемо судові процеси", – наголосив Качка, додавши, що Київ також готується обмежити імпорт польських овочів і фруктів.



Польща, Угорщина та Словаччина виступили проти Єврокомісії, яка 15 вересня вирішила скасувати обмеження проти експорту певних категорій української агропродукції.



Три країни заявили, що введуть власні ембарго на збіжжя з України. "У наших очах ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про повну недовіру до Європейської комісії", – сказав Качка.



За його словами, відкрита непокора з боку Польщі, Угорщини та Словаччини – не лише внутрішня справа ЄС. Вона також викликала занепокоєння – чи можуть міжнародні торгові партнери вважити, що Брюссель говорить від імені всього ЄС.



Київ планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі. "Я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться по відношенню до торгових партнерів і власного Союзу, тому що це може вплинути і на інші країни", – пояснив торгпред України.



Якщо Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, то Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.



"Ці свавільні заборони – це смішно. Думаю, що Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І тому я вважаю, що це дуже зухвалий рух проти нас обох з боку Будапешта", – зазначив Качка.



Але якщо додаткові заборони Угорщини здебільшого символічні, враховуючи, що Україна не експортує в країну великої кількості яловичини чи свинини, заходи Польщі вплинуть на значну частину українського експорту, сказав заступник міністра. Якщо Варшава не скасує ці додаткові заборони, "ми будемо змушені вжити заходів у відповідь на додаткові продукти та заборонимо імпорт фруктів і овочів з Польщі", додав він.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.