Найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин і дизпаливо

За вихідні, 15-18 вересня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 33 копійки – до 54,2 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок – до 56,94 грн/л, а дизельне пальне – на 31 копійку, до 53,98 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн: А-95 і ДП – до 56,99 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості – до 58,99 грн/л.

Усі види пального додали 80 копійок у мережі АЗК BVS – А-95 і дизпальне здорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ – до 56,99 грн/л.

"БРСМ-Нафта", KLO, "Рур груп", RLS й інші підняли ціни на 0,4-1 грн.