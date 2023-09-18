Після відставки Ткаченка бізнес-партнер Єрмака отримав від держави 21 мільйон на зйомку серіалів

З початку 2023 року держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало угод на 360 мільйонів гривень: у липні були оприлюднені замовлення на 217 млн грн, а після відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури у серпні-вересні уклали договорів ще на 139 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

У серпні серед підрядників держпідприємства Мінкульту з’явилось ТОВ "Мейнстрім пікчерз". Компанія отримала підряди загальною вартістю 21 млн грн на виготовлення серіалів "Мангровий гай" (9 млн грн), "Одна велика родина" (7,6 млн грн) та "Мистецтво в тіні війни" (4,5 млн грн).

Засновником ТОВ "Мейнстрім пікчерз" є Артем Колюбаєв – бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вони разом заснували ТОВ "Ама віжн", яке у 2020 році також отримало 25 млн грн держпідтримки на зйомки фільму "Щедрик".

Після призначення Єрмака в Офіс президента Колюбаєв також почав активно входити співзасновником в компанії, пов’язані з обраним від "ОПЗЖ" нардепом Вадимом Столаром і підозрюваним у державній зраді ексдепутатом Віктором Медведчуком.

При цьому правоохоронці, яких курує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, не провели повноцінний арешт активів Медведчука і частину землю у Києві під забудову було фактично вкрадено у держави.

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Олександр Ткаченко до призначення міністром культури очолював телеканал "1+1" Ігоря Коломойського. Його фірми "1+1 продакшн" та "ТЕТ-продакшн" у липні отримали підряди на зйомки серіалів на 15 млн грн.

Відставка Ткаченка наприкініці липня відбулась на хвилі обурення громадськості видатками на виробництво серіалів. Перший скандал стосувався виділення 33 млн грн на комедійний серіал продюсера та телеведучого Юрія Горбунова "Смт Інгулець".

Зараз Ігор Коломойський знаходиться у СІЗО по справі БЕБ щодо розкрадань "Приватбанку". Йому визначили заставу 3,9 млрд грн, яку він не вносить і продовжує знаходитись в ізоляторі СБУ.

У свою чергу НАБУ і САП поки що не вдається оформити у ВАКС повноцінний арешт активів Коломойського по їхній справі щодо розкрадань "Приватбанку". По завершенню тимчасового арешту майно пов’язаних з ним компаній може бути переписано на нових власників.