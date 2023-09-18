Болгарські аграрії протестують проти імпорту з України, головні дороги країни заблоковані

У понеділок о 10 годині ранку болгарські фермери та власники переробних підприємств вивели важку техніку на транспортні розв’язки на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.

Як пише Forbes Bulgaria, у зв’язку з протестами заблокована ціла низка автошляхів по всій країні – прикордонні переходи, головні дороги та шосе. Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест, передає Європейська правда.

Вони закликали громадян здійснювати поїздки тільки в разі крайньої необхідності, попередивши, що головними дорогами країни пересувається важка сільськогосподарська техніка.

Протестувальники вимагають продовження заборони на імпорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку з України, а також введення заборони на імпорт нерафінованої олії, свіжих та заморожених фруктів та овочів, молока та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.

Фермерська спільнота також вимагає виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року та зняти обмеження на розмір допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.

Серед вимог також виділення необхідних коштів для переоформлення існуючих та надання нових державних дотацій, у тому числі мінімальних дотацій виробникам винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також виробникам тваринницької продукції та меду.

Протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вже вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені, заявив глава уряду Микола Денков.

Крім того, за його словами, деякі з цих вимог пов'язані зі схваленням Єврокомісії.

"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття зернової заборони не можуть ухвалювати тільки виробники", – сказав Денков.

Міністр сільського господарства Кирило Витєв запросив протестувальників на переговори і заявив, що після скасування Єврокомісією заборони на імпорт з України будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.

Натомість Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. При цьому Болгарія заявила, що не запроваджуватиме жодних заборон.