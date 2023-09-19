Україна достроково накопичила необхідний для опалювального сезону обсяг газу завдяки іноземцям

Станом на 19 вересня обсяг газу в українських газових сховища сягнув 14,7 млрд кубометрів.

Про це повідомляє очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Група "Нафтогаз" достроково виконала розпорядження Кабінету міністрів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону", – зазначив він.

При цьому, додав Чернишов, компанія продовжує нарощувати видобуток і закачку газу у ПСГ.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко зауважував, що станом на початок тижня близько 2 мільярдів кубометрів газу в українських сховищах належали європейським трейдерам, які закачали його на зберігання.