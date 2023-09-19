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Туреччина закуповує у РФ вугілля з окупованого Донбасу, – ЗМІ

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Туреччина закуповує у РФ вугілля з окупованого Донбасу, – ЗМІ
Із лютого до липня 2023 року Туреччина імпортувала близько 160 400 тонн вугілля з окупованих частин Донецької та Луганської областей. Загальна сума становить $14,3 млн.

Про це пише Reuters із посиланням на дані російської митниці.

Троє виробників, зазначені в митних даних, підтвердили агентству, що постачали вугілля з цих окупованих областей до Туреччини в указаний період.

На відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи окупованими нею територіями. Водночас Анкара неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності України та відкидала визнання підконтрольних Москві територій.

Як зазначає Reuters, Туреччина була найбільшим пунктом викраденого з окупованого Донбасу вугілля – 95% постачання луганського та донецького вугілля за вказаний період припадало на неї.

Туреччина є великим споживачем і імпортером вугілля, країна збільшує частку вугілля у виробництві електроенергії. У першому півріччі 2023 року вироблено 31,5 млн мегават-годин (МВт-год) з імпортованого викопного палива, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Країна - барига . Ну а як ще по іншому можна назвати країну , яка скуповує крадене зерно і вугілля .
  • Maksim Perepelitca
    Ви знаєте , до війни я до турків відносився абсолютно нейтрально . Але з початком війни з'явилась до них якась відраза . Вони по факту і дійсно - наживаються на крові українців . Вони купляють у кацапні вкрадене в українців , ведуть з ними бізнес , допомагають їм обходити санкції та інше . І при цьому розказують як вони - хочуть миру в Україні .! Як на мене , це - чисте лицемірство .
  • виталий черненко
    Так і е, нажаль, думаю, що це буде не едина країна, яка буде нехтувати тим, що рашисти торгують краденим в Україні добром.Чогось згадалися золоті коронки, які знаходили у натільних поясах німецьких загарбників, які вони збивали з полонених разом з зубами під час другої світової війни (покійний дідусь воював, був в таборі - тому й знаю).Як для мене - це одне й те ж."Кому війна, а комусь матінка рідна."Нічим не гидують, сподіваюся, що воно їм поперек горла стане, майно залите кров"ю українців.
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