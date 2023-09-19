Тимчасовий коридор: Із порту Чорноморськ вийшло перше судно з українським зерном

Із порту Чорноморськ вийшло судно Resilient Africa, навантажене 3 тис. тонн української пшениці та рухається в напрямку Босфора.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден", – зазначив він.

Друге судно наразі перебуває в порту під завантаженням пшеницею для Єгипту.

Як повідомлялося, раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації, суден, які перебували в портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Після того балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азіі.

Судна знаходяться під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.