Мінцифри презентувало платформу Дія.Engine для створення реєстрів

Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу Дія.Engine. Це інструмент, який дасть змогу органам влади швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних.

Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Завдяки цьому держава зможе економити мільйони, а українці швидше отримуватимуть якісні сервіси онлайн", – наголосив він.

За словами міністра, більшість баз даних та систем в Україні технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи Exel-таблицях.

"Зараз на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів, частина з них уже працює на користь українців. Наприклад, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який допоміг запустити послугу єВідновлення в Дії. Сервіс став основою для прозорої відбудови", – наголосив Федоров.

Він також додав, що для розробки реєстрів у Дія.Engine не потрібні великі команди чи фахівці високого рівня. Опанувати широкий функціонал можна легко і швидко.

На сьогодні підготували 70 розробників, які вже створюють реєстри та цифрові послуги на платформі.