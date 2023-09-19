Виплати військовим зменшилися до 76 мільярдів на місяць, – Мінфін
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 15 вересня.
У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 769 млрд грн (у серпні – 99,1 млрд грн) або 40,7% від загального обсягу видатків.
Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 594,5 млрд грн. При цьому у серпні ця стаття видатків зменшилася до 75,7 млрд грн, порівняно з 76,9 млрд грн у липні, 75,5 млрд грн у червні, 76,7 млрд грн – у травні, 73,7 млрд грн – у квітні, 67,3 млрд грн – у березні, 76,9 млрд грн – у лютому та 71,8 млрд грн – у січні.
Крім того, на оплату використання товарів і послуг з початку року витратили 464,8 млрд грн (у серпні ці зменшилися до 58,5 млрд грн) або 24,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 316,8 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів;
- 90,2 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 346,5 млрд грн (у серпні – 41,9 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,3% від загального обсягу видатків;
- 100,4 млрд грн (у серпні – 8,1 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,3% від загального обсягу;
- 159,7 млрд грн (у серпні – 31,6 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 8,5% від загального обсягу.