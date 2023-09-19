Виплати військовим зменшилися до 76 мільярдів на місяць, – Мінфін

За січень-серпень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становить 1,88 трлн грн. Зокрема, у серпні видатки зросли до 248,4 млрд грн, порівняно з 231,8 млрд грн у липні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 15 вересня.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 769 млрд грн (у серпні – 99,1 млрд грн) або 40,7% від загального обсягу видатків.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 594,5 млрд грн. При цьому у серпні ця стаття видатків зменшилася до 75,7 млрд грн, порівняно з 76,9 млрд грн у липні, 75,5 млрд грн у червні, 76,7 млрд грн – у травні, 73,7 млрд грн – у квітні, 67,3 млрд грн – у березні, 76,9 млрд грн – у лютому та 71,8 млрд грн – у січні.

Крім того, на оплату використання товарів і послуг з початку року витратили 464,8 млрд грн (у серпні ці зменшилися до 58,5 млрд грн) або 24,6% від загального обсягу видатків. У тому числі: