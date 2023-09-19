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Виплати військовим зменшилися до 76 мільярдів на місяць, – Мінфін

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Виплати військовим зменшилися до 76 мільярдів на місяць, – Мінфін
За січень-серпень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становить 1,88 трлн грн. Зокрема, у серпні видатки зросли до 248,4 млрд грн, порівняно з 231,8 млрд грн у липні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 15 вересня.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 769 млрд грн (у серпні – 99,1 млрд грн) або 40,7% від загального обсягу видатків.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 594,5 млрд грн. При цьому у серпні ця стаття видатків зменшилася до 75,7 млрд грн, порівняно з 76,9 млрд грн у липні, 75,5 млрд грн у червні, 76,7 млрд грн – у травні, 73,7 млрд грн – у квітні, 67,3 млрд грн – у березні, 76,9 млрд грн – у лютому та 71,8 млрд грн – у січні.

Крім того, на оплату використання товарів і послуг з початку року витратили 464,8 млрд грн (у серпні ці зменшилися до 58,5 млрд грн) або 24,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 316,8 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів;
  • 90,2 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 346,5 млрд грн (у серпні – 41,9 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,3% від загального обсягу видатків;
  • 100,4 млрд грн (у серпні – 8,1 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,3% від загального обсягу;
  • 159,7 млрд грн (у серпні – 31,6 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 8,5% від загального обсягу.
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Топ коментарі

  • Pan Kotskyi
    А на "відосікі"? Не приведи Господь зменшити виплати за "відосікі"!
  • kelt kant
    - Куме, а пам"ятаєте в 2019 зеленський ще перед виборами казав: "Я вам нічєво нє должен".
    - Пам"ятаю, ми ще тоді всі реготали.
    - А пам"ятаєте він ще казав: "Я ваш вирок".
    - Пам"ятаю, ми тоді ще всі реготали та аплодували.
    - А тепер, куме, нарешті зрозуміли, що то була його президентська програма?
  • Сірий
    Зате виробництво серіалів фінансується чотко.
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