Україна пригрозила Польщі та Угорщині обмеженнями на імпорт їхніх товарів

Якщо Польща та Угорщина не погодяться з рішенням Єврокомісії та не скасують односторонні заборони щодо імпорту української сільгосппродукції, то Київ обмежить поставки деяких категорій товарів із цих країн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн", – наголосив він.

Очільник уряду також нагадав, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

"Водночас уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України", – додав Шмигаль.

За його словами, такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, Кабімн планує хвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки.

"Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі. Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року", – повідомив прем’єр.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.

Натомість Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження.