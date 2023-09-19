Росіяни почали скуповувати золото через падіння курсу рубля

Російські банки повідомляють про підвищений попит населення на золоті злитки на тлі погіршення інфляційних очікувань та знецінення рубля.

Про це пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела у кількох великих місцевих банках.

"За останні три місяці ми реалізували вдвічі більше злитків, ніж за аналогічний період минулого року", – підтвердив співрозмовник видання в "Тінькофф Банку".

Він припустив, що інтерес до золота як захисного активу серед населення могло підштовхнути "зростання інфляційних очікувань", наголосивши, що "золото захищає капітали від коливань на валютному ринку при нестабільності рубля".

У ВТБ назвали інтерес населення до купівлі золота стабільним, зазначивши, що очікують на "помірне зростання попиту до кінця року". У "Сбєрбанку" повідомили про невелике зростання попиту на золоті злитки, порівняно з останнім тижнем серпня.

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Російський "Госзнак" помітив різке зростання інтересу населення до купівлі золотих злитків у липні, коли продажі зросли більш ніж у 1,5 раза щодо середніх показників, зазначивши, що за останні два тижні "не спостерігають зростання попиту".

За словами директора департаменту приватного капіталу банку "ПСБ" Євгена Сафонова, попит на дорогоцінні метали спостерігається переважно серед заможних клієнтів – за вісім місяців 2023 року VIP-клієнти банку купили майже 3 тонни золота.

За даними джерел видання, що на тлі зростання попиту на золоті зливки банки відчувають труднощі із забезпеченням продажів і навіть стикаються з дефіцитом металу.

"Експортери реалізують золото за ціною Лондонської біржі, а внутрішній ювелірний ринок купує на 1-1,5% дешевше, що робить продаж металу в Росії менш рентабельним", — пояснив голова правління "Реаліст Банку" Володимир Єльманін.

У ВТБ повідомили, що обсяг портфеля золотих злитків, які клієнти зберігають у самому банку, з початку року збільшився на 40% і перевищив 66 млрд рублів, що на 20% більше, ніж прогнозувалося.

У "Сбєрбанку" запевнили, що дефіцит злитків міг виникнути у невеликих гравців, які купують золото у виробників і відразу продають його клієнтам, а тому "схильні до впливу тимчасових пауз у постачаннях металу".