Сплив строк давності: Суд звільнив Насірова від відповідальності за службове підроблення

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисту ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова про закриття провадження за однією з інкримінованих йому статей через закінчення строку давності.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу – службове підроблення.

Водночас за статтею про зловживання службовим становищем строк давності спливає тільки через три роки.

"Тому Насіров все ще може понести покарання, якщо прокурори доведуть його вину перед судом. За цією статтею Насіров може потрапити до вʼязниці на строк до 6 років", – наголосили в ЦПК.

Як повідомлялося, Насірова звинувачують в тому, що він і директор департаменту ДФС у період 2015-2016 років нібито дозволили компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка, обвинуваченого в організації "газових схем", не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Через що держава зазнала збитків на суму понад 2 млрд грн.

Крім того, у жовтні 2022 року Насірову та його колишньому раднику повідомили про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро хабара за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.