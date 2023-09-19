Мінагрополітики оприлюднило пропозиції України для розблокування експорту зерна до ЄС

Україна пропонує країнам ЄС погоджувати обсяги пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку, які вони готові імпортувати.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив під час онлайн виступу на засіданні аграрного комітету Європарламенту, повідомляє пресслужба міністерства.

Він назвав довгоочікуваним рішення Європейської комісії про зняття обмежень на експорт української агропродукції. Втім, воно передбачає запровадження додаткових заходів контролю за експортом українського збіжжя.

Сольський наголосив, що на виконання цих умов Україна протягом 72 годин напрацювала і представила Єврокомісії план дій щодо контролю за експортом, який має зняти застереження окремих країн ЄС.

"Згідно з нашим планом дій Україна буде контролювати і регулювати експорт наступним чином. Ми погоджуємо з Єврокомісією і з країнами імпортерами необхідний перелік і об’єм аграрної продукції з чотирьох культур, вони в свою чергу визначають чи готові приймати ці культури, коли і в яких об’ємах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з приймаючими країнами", – розповів Сольський.

Міністр також повідомив, що сьогодні уряд України вже схвалив нову процедуру експорту певних видів продукції до окремих держав-членів ЄС. Вона передбачає, що для експорту кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці до 5 сусідніх країн ЄС потрібно отримувати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

"Ми віримо, що така схема роботи задовільнить усі сторони. І навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, також доєднаються до цього плану. Оскільки у всіх нас одна мета – перемога у цій страшній війні. А для цього має бути взаєморозуміння і взаємопідтримка", – підкреслив Сольський.

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС, попри наполягання урядів Польщі та Угорщини.

Після цього Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про рішення блокувати імпорт української агропродукції в односторонньому порядку та припинили участь у Координаційній платформі, яка була створена під егідою Єврокомісії для вирішення цього питання.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ). Крім того, Україна попередила Польщу та Угорщину про запровадження обмежень на імпорт сільгосппродукції з цих країн.