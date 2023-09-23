На Запорізькій АЕС завершили буріння свердловин із водою. Це потрібно для охолодження реакторів, – МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції завершили буріння свердловин із водою, які необхідні для охолодження зупинених реакторів

Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"На Запорізькій атомній електростанції завершили буріння десяти свердловин для підземних вод", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це наблизило станцію до реалізації довгострокового рішення для забезпечення охолоджувальною водою зупинених реакторів, що стало проблемою після руйнування росіянами Каховської греблі.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.