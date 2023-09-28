"Укренерго" повідомило про обстріл росіянами ТЕС на півдні, у Міненерго заперечують (оновлено)

Ввечері, 27 вересня, у результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через обстріли з боку окупантів є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства енергетики заявили, що не підтверджують інформацію про обстріл у ніч на 28 вересня однієї з ТЕС у жодній частині країни.

"Усі теплові електростанції, які розташовані на контрольованій Україною території, – у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону – тривають ремонти та відновлення після обстрілів минулої зими", – зазначається у повідомленні міністерства.

У Міненерго уточнили, що минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено ТЕЦ (теплоелектроцентраль) в одному з міст на півдні країни.

"Зокрема, сталося загоряння складу. Силами рятувальників пожежу вдалося загасити. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала", – додали у міністерстві.