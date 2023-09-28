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"Укренерго" повідомило про обстріл росіянами ТЕС на півдні, у Міненерго заперечують (оновлено)

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енергетика,електроенергія,енергосектор
Ввечері, 27 вересня, у результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через обстріли з боку окупантів є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства енергетики заявили, що не підтверджують інформацію про обстріл у ніч на 28 вересня однієї з ТЕС у жодній частині країни.

"Усі теплові електростанції, які розташовані на контрольованій Україною території, – у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону – тривають ремонти та відновлення після обстрілів минулої зими", – зазначається у повідомленні міністерства.

У Міненерго уточнили, що минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено ТЕЦ (теплоелектроцентраль) в одному з міст на півдні країни.

"Зокрема, сталося загоряння складу. Силами рятувальників пожежу вдалося загасити. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала", – додали у міністерстві.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Анатолій Бойко 57d63d88
    А якась чума кизділа пару днів тому, що все ловко з енергетикою . Все прикрито , чікі пікі . Ідіоти
  • Старый Котяра 91554d72
    Так хто претендує на звання "Великий пи.....бол". Думаю на це звання претендують Головний Зелений, вся ОПа і монобільшість в ВР. Поправте, якщо помиляюсь.
  • Ярослав Кийко
    Вже зараз потроху брешуть. А що буде зимою?
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