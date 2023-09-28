Російська система бронювання авіаквитків зламалась вдруге за рік – звинувачують хакерів

У російській системі бронювання авіаквитків "Леонардо", яку розробляли понад 10 років і почали використовувати після запровадження санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, стався другий масштабний збій за рік.

Про проблеми з роботою системи у четвер, 18 вересня, повідомили російські авіакомпанії "Аерофлот", "Побєда" та "Росія", пише видання The Moscow Tіmes.

Пасажири "Аерофлоту" стикалися з труднощами при реєстрації на рейси в аеропортах. Причиною цього в авіакомпанії назвали "глобальний збій" у системі "Леонардо", запевнивши, що її розробник держкорпорація "Ростєх" намагається відновити її роботу.

В авіакомпанії "Побєда" попередили пасажирів, що через збій у системі реєстрація в аеропортах відбувається в ручному режимі.

У прес-службі авіакомпанії "Росія" уточнили, що через збій було затримано відправлення шести рейсів із аеропорту "Шереметьєво".

"Ростєх", який розробляв "Леонардо" спільно з АТ "Сірена-Тревел", пояснив збої в її роботі "масованою DDoS-атакою". Згодом представник держкорпорації уточнив, що "систему підняли, сервіси відновили працездатність".

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До запровадження санкцій за вторгнення в Україну більшість авіакомпаній РФ користувалися послугами іноземних провайдерів систем бронювання. У "Аерофлоту" та "Перемоги" це були американські Sabre та Navitaire.

Масовий перехід на російський аналог відбувся у листопаді минулого року, коли до "Леонардо" підключили всі російські авіакомпанії.

Тоді ж система зіткнулася з першим великим збоєм у роботі: пасажири почали зникати зі списків реєстрації "Аерофлоту", "Леонардо" реєструвала їх на різні рейси, самостійно змінювала дату вильоту, забороняла онлайн-реєстрацію та вибір місця, а також визнавала документи недійсними.

Раніше, у липні 2022 року, проблеми з "Леонардо" виникли у авіакомпанії "Побєда", яка в перші місяці повномасштабної війни була відключена від іноземних систем. У пасажирів пропадали квитки на рейси, зникала можливість обирати тарифи та послуги.