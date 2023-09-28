Власник мережі магазинів IKEA продав залишки активів і остаточно пішов з Росії

Шведська Ingka Centres (власник мережі магазинів IKEA та торгово-розважальних центрів "Мега" у Росії) продала 14 своїх російських ТРЦ загальною площею 2,3 млн кв. м структурам "Газпромбанку".

Як повідомляє пресслужба шведської компанії, після продажу торгових центрів Ingka Centers більше не має бізнесу в Росії.

"Відчуження всього російського портфеля торгових центрів зайняло час, оскільки це чутливий, дуже складний і конфіденційний процес. Це пов’язано з масштабом портфоліо, операційною складністю, нормативним ландшафтом і важливістю торгових центрів MEGA для людей і громад", – зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що ще навесні 2022 року Inter IKEA Group та Ingka Group оголосили про призупинення діяльності IKEA в Росії та Білорусі через війну в Україні. Всі магазини IKEA в Росії (всього 17 магазинів) були закриті влітку 2022 року.

Ingka Centers працювала на російському ринку понад 20 років.

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Як повідомлялося, наприкінці липня Ingka Centres продала свою штаб-квартиру в Росії у Хімках площею 42 000 кв. м. Раніше Ingka Group вже продала свої заводи в Росії, які виготовляли меблі та матеріали для магазинів.

Ingka Centres – найбільший власник торгової нерухомості в Росії: їй належали 14 ТЦ "Мега" загальною площею 2,3 млн кв. м у 11 містах Росії. У березні 2022 року флагманські магазини IKEA у цих торгових центрах закрилися.

Без урахування дисконту від 50%, який потрібний для узгодження угоди урядової Комісією, вартість ТЦ оцінювали у $2,85 млрд.

За підрахунками російської редації Forbes, у 2022 році дохід Ingka Centres у Росії від здачі в оренду площ у ТЦ "Мега" зменшився на 19% – до $285 млн з $350 млн роком раніше.