"Доленосний документ для енергетики": Нацкомісія затвердила порядок розслідувань на енергоринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Відповідну постанову Нацкомісія ухвалила на засіданні 26 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

Порядок був розроблений на виконання вимог ухваленого у червні закону №3141, яким імплементовано у національне законодавство Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT).

Затвердженим порядком передбачено:

підстави для проведення розслідування;

права та обов’язки суб’єктів розслідування;

повноваження регулятора під час проведення розслідувань;

процедурні питання організації та проведення розслідування;

співпрацю з Радою органів регулювання Енергетичного Співтовариства (ECRB) та з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

порядок проведення слухань;

вимоги до висновку про результати розслідування;

порядок прийняття рішення за результатами розслідування.

"Прийняття Порядку розслідування дозволить регулятору ефективно реалізувати свої повноваження щодо регулювання ринків в частині виявлення та запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку, притягнення до відповідальності учасників оптового енергетичного ринку за зловживання, а також бути на захисті прав та інтересів учасників оптового енергетичного ринку та кінцевих споживачів", – зазначають у НКРЕКП.

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Як повідомлялося, раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський називав Порядок розслідування зловживань "доленосним документом для енергетичної галузі".

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про REMIT).

Документ планує імплементувати адаптовану версію REMIT, що відповідає зобов’язанням України як учасниці Енергетичного співтовариства.

REMIT – це положення про цілісність та прозорість оптових ринків електроенергії та газу, яке закріплене Регламентом європейського парламенту та Ради ЄС №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року з метою боротьби зі зловживаннями на енергетичних ринках у вигляді інсайдерської торгівлі чи маніпуляцій.

У липні НКРЕКП на виконання закону про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (закон про REMIT) схвалила проєкт постанови "Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку".