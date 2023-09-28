"Доленосний документ для енергетики": Нацкомісія затвердила порядок розслідувань на енергоринку
Відповідну постанову Нацкомісія ухвалила на засіданні 26 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.
Порядок був розроблений на виконання вимог ухваленого у червні закону №3141, яким імплементовано у національне законодавство Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT).
Затвердженим порядком передбачено:
- підстави для проведення розслідування;
- права та обов’язки суб’єктів розслідування;
- повноваження регулятора під час проведення розслідувань;
- процедурні питання організації та проведення розслідування;
- співпрацю з Радою органів регулювання Енергетичного Співтовариства (ECRB) та з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;
- порядок проведення слухань;
- вимоги до висновку про результати розслідування;
- порядок прийняття рішення за результатами розслідування.
"Прийняття Порядку розслідування дозволить регулятору ефективно реалізувати свої повноваження щодо регулювання ринків в частині виявлення та запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку, притягнення до відповідальності учасників оптового енергетичного ринку за зловживання, а також бути на захисті прав та інтересів учасників оптового енергетичного ринку та кінцевих споживачів", – зазначають у НКРЕКП.
Як повідомлялося, раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський називав Порядок розслідування зловживань "доленосним документом для енергетичної галузі".
Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про REMIT).
Документ планує імплементувати адаптовану версію REMIT, що відповідає зобов’язанням України як учасниці Енергетичного співтовариства.
REMIT – це положення про цілісність та прозорість оптових ринків електроенергії та газу, яке закріплене Регламентом європейського парламенту та Ради ЄС №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року з метою боротьби зі зловживаннями на енергетичних ринках у вигляді інсайдерської торгівлі чи маніпуляцій.
У липні НКРЕКП на виконання закону про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (закон про REMIT) схвалила проєкт постанови "Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку".