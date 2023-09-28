Понад 60% росіян віддають на виплати за іпотекою більше половини своїх доходів

У другому кварталі 2023 року 71,7% іпотечних кредитів у Росії банки видали позичальникам, які витрачають на обслуговування кредитів понад 50% свого доходу. Загалом в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.

Про це розповіла голова департаменту фінансової стабільності центробанку РФ Єлизавета Данілова, передає РБК.

Вона уточнила, що загалом в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%. Це іпотека на первинному та на вторинному ринку, видана клієнтам з борговим навантаженням (співвідношення платежів за кредитом до щомісячного доходу) понад 50%.

За другий квартал позичальники, що віддають на кредити вже більше половини доходу, взяли іпотеку на 843,2 млрд рублів. Станом на 1 липня їх зобов'язання перед банками за кредитами на житло становили 9,52 трлн рублів.

За даними російського центробанку, якість іпотечних кредитів у Росії знижується швидше, ніж у сегменті незабезпечених кредитів. При цьому в іпотеці видачі кредитів клієнтам з борговим навантаженням понад 80% прибутку перевищили 40% у другому кварталі.

За вісім місяців 2023 року іпотечне кредитування у Росії зросло на 18,5%, що трохи нижче за результат за весь минулий рік. Російський центробанк вважає таку динаміку "перегрівом ринку". Для банків уже діють підвищені надбавки за позиками з низьким початковим внеском, з 1 жовтня вони повторно збільшаться, а для деяких сегментів стануть блокуючими.

"Але все-таки ми поки що не вважаємо, що ми маємо бульбашку в іпотеці. Ми, навпаки, використовуємо наші заходи, щоб їй запобігти", – сказала Данілова.

Вона нагадала, що кредити на житло мають 10 млн росіян або 13% працюючого населення, а частка простроченої іпотеки становить лише 0,6% портфеля. Тому не варто форсувати цей попит, розширюючи кредитування за рахунок вже високозакредитованих людей.

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Як повідомлялося, російська влада поступово згортає програми пільгової іпотеки, попит на яку рекордно зріс. Низка найбільших російських банків вже підвищили вимоги до першого внеску, а також підвищили ставки за звичайними іпотечними кредитами.

Раніше російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін визнав, що виділені урядом Росії на програми іпотеки з державною підтримкою гроші можуть закінчитися вже у 2023 році, хоча програми пільгової іпотеки розраховані до липня 2024 року.

При цьому у квітні Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%. Тоді ж Владімір Путін визнав "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії, і закликав розширити програми пільгової іпотеки.

Програма пільгової іпотеки з держпідтримкою працює у Росії з квітня 2020 року. Наприкінці 2022 року Путін оголосив про продовження програми до 1 липня 2024 року. Стандартна ставка за пільговою іпотекою становить зараз 8% річних.

Водночас заборгованість росіян за кредитами зростає рекордними темпами: із січня до липня обсяг заборгованості збільшився на 3,3 трлн руб. та вперше перевищив 32 трлн руб. Найбільше виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%).